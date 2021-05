TERMOLI. Martedì 18 maggio, alle ore 18:30, presso la libreria Fahrenheit, lo scrittore Gianluca Caporaso firma le copie del suo ultimo libro, "Tempo al tempo”. Martedì 18 maggio, alle ore 18:30, presso la libreria Fahrenheit, lo scrittore Gianluca Caporaso firma le copie del suo ultimo libro, "Tempo al tempo" (Salani) e dei suoi libri precedenti. L'evento si svolge nel pieno rispetto delle norme antiCovid. Gianluca Caporaso scrive storie e le racconta. Storie sue e storie di ogni provenienza, passate di bocca in bocca fino a oggi. È un lettore e un narratore, una persona che prova ad accendere fuochi di parole per radunare persone, trovare ragioni per camminare insieme, tessere trame di comunità. In gita per ogni luogo d’Italia, conduce laboratori di scrittura fantastica per bambini, educatori, genitori e organizza eventi di promozione della lettura e della narrazione. Nel settembre 2017 ha ideato a Potenza il festival La città delle infanzie. Oltre al suo ultimo libro "Tempo al tempo", Gianluca Caporaso ha pubblicato: “I Racconti di Punteville – Ovvero le mirabolanti cronache degli uomini che viaggiarono nelle città della punteggiatura” (2012, edito da Lavieri con illustrazioni di Rita Petruccioli), “Appunti di geofantastica”(2015, edito da Lavieri con illustrazioni di Sergio Olivotti), “Il Catalogo Ragionato delle Patamacchine” (2017, edito da Lavieri con illustrazioni di Sergio Olivotti), “Lettere all’amata” (2018, edito da Lavieri), “Viaggi terrestri, marini e lunari del Barone di Munchhausen” (2019, edito da Lavieri con illustrazioni di Sergio Olivotti).