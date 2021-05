Continuano gli avvistamenti di lupi nelle campagne di Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Continuano gli avvistamenti di lupi nelle campagne circostanti il paese e non mancano avvicinamenti al centro abitato. Nelle scorse settimane sono stati immortalati in scatti fotografici nella zona a mare, testimonianze arrivano anche dalla zona artigianale di contrada Cannivieri mentre l’ultima foto è di stamane in contrada Colle Rampone. A fotografare il lupo che transitava nel suo terreno a pochi metri di distanza è Marco Zappitelli, lui da sempre vive con passione il suo lavoro di imprenditore agricolo e conosce minuziosamente i suoi terreni, ma questa mattina l’incredulità ha lasciato spazio alla presa di coscienza che quello strano cane fosse un lupo, fortunatamente solitario. “Sono più che altro timoroso – commenta Marco - se l’indomani mi ritrovo davanti un branco? In zona ci sono più di 5 cinghiali adulti ed una coppia di caprioli, ma vedere un lupo fa certamente uno strano effetto”.