SAN MARTINO IN PENSILIS. 12 e 13 maggio 2021, due giornate green per l’Istituto comprensivo John Dewey di San Martino in Pensilis, Ururi e Portocannone, con l’obiettivo di promuovere la natura come fonte di bellezza e di benessere e di consolidare la lunga tradizione dell’Istituto nella promozione dei temi dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile.

L’Istituto, già componente della rete delle Green School, ha aderito al progetto nazionale “Un albero per il futuro – Crea un bosco diffuso” proposto dai Carabinieri forestali del Reparto Biodiversità di Isernia. Ben 120 piante (abeti, aceri, lecci, ornielli, ginestre, farnie) sono state messe a dimora dagli alunni delle classi prime della Scuola secondaria di primo grado negli spazi della scuola e in altri spazi comunali. I ragazzi seguiranno la crescita delle piante e potranno verificare l’estensione del bosco su una mappa digitale che individuerà i luoghi in cui sono stati piantati gli alberi nel territorio molisano e nazionale.

Preziose occasioni di rinascita dopo un periodo di grande complessità per i ragazzi che, all’aria aperta, alla presenza dei Carabinieri della Biodiversità e delle Amministrazioni comunali, hanno realizzato svariate attività sui temi dell’ambiente e hanno saputo coniugare con gioia scienze, natura, sport, musica, canti e riflessioni e poi si sono sporcati piacevolmente le mani nella terra, per mettere a dimora le piante. Molti e diversificati i lavori prodotti, frutto della competenza, della creatività e della sensibilità di alunni e docenti.

La dirigente Immacolata Lamanna ringrazia la prof.ssa F. Saracino, coordinatrice del progetto, e tutti i docenti dell’I.C. “J. Dewey” che, con professionalità e spirito di squadra hanno collaborato al successo dell’iniziativa. Ringrazia i Carabinieri del reparto Biodiversità e le Amministrazioni comunali, ma prima di tutto i ragazzi che hanno partecipato con grande entusiasmo al progetto. “Un vero inno alla vita e alla speranza di un futuro migliore – dice la dirigente – Compito prioritario della scuola è la formazione della persona di cui l’educazione ambientale è un aspetto fondamentale per la costruzione di competenze che rendano i giovani cittadini responsabili, attenti e sensibili all’ambiente, che siano in grado di osservarlo, conoscerlo, comprenderlo e tutelarlo per promuovere comportamenti di rispetto. La finalità è la consapevolezza che la Natura è parte integrante della vita dell’uomo ed esige il rispetto e la cura che si deve a chi ci è caro. Noi buttiamo un seme e mettiamo a dimora queste piccole piante sperando che i giovani sappiano sentire la voce amica dell’albero e diano davvero il loro contributo per un futuro più verde”.