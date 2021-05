CAMPOBASSO. Siglato il protocollo d’intesa tra l’Ufficio Scolastico del Molise e l’Ordine degli Psicologi del Molise per avviare progetti ed azioni comuni a supporto delle scuole.

Il documento è stato firmato la mattina del 17 maggio nella sede dell’Usr, dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Anna Paola Sabatini e dal Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Molise, Alessandra Ruberto. Il protocollo regionale segue quello nazionale tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, in attuazione delle “Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 nelle scuole del sistema nazionale di istruzione”.

Tra le azioni previste, anche quella di supporto psicologico a studenti, personale scolastico e famiglie per affrontare il difficile momento di pandemia e per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza Covid-19, come stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico.