Scuola paritaria comunale, accolte le osservazioni dell'opposizione a Guglionesi

GUGLIONESI. Nel Consiglio Comunale di Guglionesi, tenutosi ieri mattina, dalle ore 10, avente come unica proposta di delibera: “Approvazione dei verbali n. 5 del 3 febbraio 2021 e n. 6 del 23 aprile2021 del Commissario della Mimì Del Torto – rendiconto 2020”, dopo ampia discussione da parte dei consiglieri di minoranza Giuseppe D'Urbano e Antonio Tomei circa le cause di illegittimità della deliberazione, la maggioranza, su richiesta del sindaco, ha modificato emendando la proposta, in tal modo rinviando la decisione ad epoca successiva all'approvazione del bilancio preventivo del Comune, accogliendo le osservazioni pervenute dagli esponenti di opposizione.