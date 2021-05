Nasce ‘Ti racconto il sociale’, la nuova rubrica del Csv Molise

MOLISE.

Come operano i volontari del Molise per garantire assistenza a chi è in difficoltà? Quali attività stanno mettendo in campo nel periodo della pandemia da Covid-19 e in che modo sanno intercettare i bisogni delle persone?

Le risposte a questi interrogativi saranno nei contributi che verranno realizzati tramite un semplice smartphone dagli stessi operatori delle associazioni, grazie a una nuova iniziativa targata CSV Molise.

Si tratta di ‘Ti racconto il sociale’ rubrica ideata dal Centro di servizio per il volontariato che presto sbarcherà sul web e riservata proprio alle organizzazioni del non profit con l’obiettivo di dare un volto e un nome a chi ogni giorno dona un po’ di sé agli altri.

Sarà la viva voce dei volontari a spiegare cosa significa abbracciare una causa sociale, che sia rivolta alla tutela dell’ambiente, alla prevenzione della salute, all’accoglienza dei migranti, alla sensibilizzazione sulla donazione di sangue o che sia incentrata su una delle tante mission portate avanti dalle associazioni del territorio.

‘Ti racconto il sociale’ sarà uno spazio in cui i volontari potranno aprirsi al mondo, farsi conoscere e al contempo lanciare un messaggio di solidarietà producendo dei brevi video.

«L’obiettivo è promuovere e diffondere la cultura del volontariato e i valori che quotidianamente spingono i cittadini a mettersi al servizio degli altri in maniera del tutto gratuita – ha spiegato Lorena Minotti, direttrice del CSV Molise -. Le associazioni che decideranno di partecipare a quest’iniziativa dovranno inviarci un video, foto e immagini, il proprio logo in alta risoluzione e fornire una descrizione della propria associazione (al massimo in 100 parole)».

I video saranno pubblicati sul sito www.csvmolise.it, sui canali social del Centro di servizio (Facebook, Instagram e Youtube) tenendo conto in primis della data di adesione, ma anche di eventuali giornate tematiche o ricorrenze.