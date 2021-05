Quartiere Rio Vivo, Fontana (M5S): “Risolviamo un problema che va avanti da decenni”

CAMPOBASSO. “I cittadini di Rio Vivo si domandano, ormai da decenni, se siano i legittimi proprietari delle loro case. Per un assurdo contenzioso, infatti, restano in un limbo di incertezza”. Lo scrive il portavoce del MoVimento Cinque Stelle in Consiglio Regionale Valerio Fontana.

“L’annoso problema riguarda la legittimità di circa 121.000 metri quadrati di costruzioni. Finché non ci sarà un intervento normativo, forte e definitivo, resterò a rischio il diritto all’abitazione di migliaia di residenti. Bisogna allora garantire, una volta per tutte, la legittimità degli immobili nell’intera area.

La questione è molto tecnica e affonda le radici in una contrattazione del 1912 tra l’Amministrazione della Marina Mercantile e il Comune di Termoli. Oggetto del contendere: i confini del demanio marittimo.

Un intervento normativo, nel 2004, ha sanato l’identico problema nel comune di Campomarino, ma a Termoli la questione resta ancora aperta.

Ma c’è di più. Senza un confine chiaro del demanio, non è possibile pianificare il futuro della zona. Un’area che è stata interessata da fenomeni di allagamento ed ha bisogno di una puntuale programmazione di interventi infrastrutturali, per la tutela dei residenti e dell’ambiente.

Abbiamo chiesto al presidente Toma di farsi portavoce della questione sui tavoli nazionali, competenti per materia. E il Consiglio regionale ha accolto con l’unanimità questo atto di indirizzo.

È ora di dare risposte certe e definitive ai tanti residenti di una delle zone più belle della regione”.