TERMOLI. Messaggio di cordoglio per la morte della mamma di monsignor Antonio Sabetta. Il Vescovo della diocesi di Termoli-Larino, monsignor Gianfranco De Luca, insieme al Presbiterio e a tutta la comunità diocesana, esprimono cordoglio e vicinanza a mons. Antonio Sabetta, cancelliere della Curia vescovile, per la morte della cara mamma Maria. In comunione di preghiera partecipano al dolore del sacerdote e dei suoi familiari, nell'affidamento al Signore Gesù Cristo, Risurrezione e Vita. I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 19 maggio 2021, alle 16, a Guglionesi.