Buon compleanno al nostro direttore Emanuele Bracone!

Compie oggi gli anni il direttore responsabile di TermoliOnline Emanuele Bracone, colonna portante del nostro giornale sin dal 2007. Nell'augurargli un felice compleanno, cogliamo l'occasione per ringraziarlo del servizio di informazione che da anni lo vede impegnato costantemente sul territorio termolese e non solo, offrendo un grande esempio di professionalità sempre al passo coi tempi, a servizio della comunità. Grazie a lui, tutta l'informazione va avanti e la nostra testata è sempre più apprezzata diventando ormai da anni il punto di riferimento per tutto il circondario, fino a coprire tutto il Molise. Una missione, più che un lavoro, quella di Emanuele e a questo esempio di giornalista e comunicatore instancabile e appassionato, tutta la redazione di Termolionline e il gruppo MediaComm vogliono dire grazie e rinnovare gli auguri di buon compleanno!

Auguri direttore e buon lavoro!