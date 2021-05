CAMPOBASSO. Primavera tragica sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro. Sindacati confederali pronti a discuterne in vista della giornata nazionale, che si celebra domani.

Iniziative di assemblee sul tema salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La giornata nazionale è stata individuata per domani 20 maggio, data importante anche per i riferimenti storici poichè il 20 maggio del 1970 nacque lo statuto dei lavoratori. Oggi più di ieri i diritti dei lavoratori, la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni torna centrale per un futuro del lavoro di qualità.

Dopo la giornata di assemblee, si svolgeranno iniziative unitarie nella settimana dal 24 al 28 per sollecitare le istituzioni a riprendere una discussione vera a partire da misure tangibili di interventi come più volte ribadito a livello nazionale e regionale.

Cgil, Cisl, Uil hanno organizzato, per giovedì 20 maggio, assemblee unitarie con le lavoratrici e i lavoratori in tutta Italia con lo slogan “Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro".

Il tema della sicurezza, da sempre al centro dell’azione sindacale confederale, assume particolare rilievo nel momento in cui devono essere scritte le regole, possibilmente condivise, per una ripartenza che avrà, ancora una volta, come elemento centrale il lavoro.

Non è più tollerabile che in uno stato di diritto si verifichino quotidianamente incidenti gravi e spesso mortali in ogni settore, dall’edilizia all’agricoltura, dal manifatturiero alla logistica.

I ripetuti eventi luttuosi degli ultimi giorni, oltre a determinare sdegno e protesta, devono indurre in tempi rapidi a una riflessione di carattere culturale e sociale che porti all’apertura di una vera e propria vertenza e di una discussione. Una discussione ad ampio raggio che parli all’intero Paese e che ponga tra gli elementi centrali per la ripresa la sicurezza e per determinare un patto e un accordo con il governo, le parti datoriali, con le istituzioni e con gli enti preposti alla tutela della sicurezza.

Anche in Molise si svolgeranno decine di assemblee che faranno da preludio alla settimana di mobilitazione che ci sarà dal 24 al 31 maggio con una serie di ulteriori iniziative che sono in via di definizione in queste ore.

La data del 20 maggio non è casuale è richiama l’anniversario dello Statuto dei Lavoratori del 1970 e i Segretari di CGIL, CISL e UIL del Molise invitano, non solo le lavoratrici e i lavoratori, ma anche tutti i cittadini e tutte le Istituzioni, a vivere questo periodo di mobilitazione con lo spirito del riconoscimento dei Diritti che ha caratterizzato un’importante stagione di lotta e di conquiste sociali perché possano essere scritte nuove pagine di storia civile che diano piena attuazione ai nostri principi Costituzionali e al Testo Unico sulla sicurezza del 2008 e che rilancino la convinzione diffusa che la sicurezza è un investimento e non un costo.