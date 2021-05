Eolico tra Campomarino e Portocannone, «A rischio colture vinicole di qualità»

CAMPOMARINO. Torna alla carica il Consorzio di tutela Vini del Molise, col presidente Armando Panella, sulla procedura di insediamento del parco eolico tra Campomarino e Portocannone.

«Si fa seguito alla nostra dell’8 maggio 2021 n° 21 per ribadire la contrarietà del Consorzio di Tutela e Valorizzazione dei vini Dop e Igp del Molise all’insediamento di 5 aerogeneratori della potenza di 30 MW, ciascuno di altezza complessiva, alla sommità del rotore eolico, pari a 170 metri, con alla base plinti in c.a. a pianta circolare di 26 mt di diametro, con opere di sottofondazione costituite da 19 pali della lunghezza di 20 mt. e la realizzazione della viabilità di cantiere, di piazzole di montaggio di circa 5700 mq ciascuna, nei territori dei comuni di Campomarino e Portocannone, in pieno territorio di produzioni biologiche, olio Dop e di vini Dop (Denominazione Origine Protetta) Molise e Biferno, e Igp (Indicazione Geografica Protetta) Osco, come riportato nei disciplinari di produzione: Biferno DM 06/06/2011 G.U. n° 143 del 22/06/2011; Molise DM 01/06/2011 G.U. n° 139 del 17/06/2011; Osco o terre degli Osci DM 30/11/2011 G.U. n° 295 del 20/12/2011.

Queste produzioni di qualità sono tutelate dalle norme del D.M. 10.09.2010 - Linee Guida per l’autorizzazione degli Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili – G.U. n°219 del 18 settembre 2010, punto n°16.4 dell’Allegato 1, e ancora di più, dal Piano Territoriale Paesistico Ambientale di Area Vasta n. 1, “Fascia Costiera‟, approvato dalla Regione Molise con Delibera del Consiglio regionale n. 253 del 01/10/2020 e tale approvazione equivale a dichiarazione di notevole interesse pubblico sotto il profilo paesaggistico, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 della L.R. n. 24/1989, e come tale le Comunità di questi comuni, come di quelli confinanti, lo hanno realizzato e tutelato nel tempo.

Non è possibile che un impianto industriale, che impatta negativamente, sia sotto il profilo del paesaggio che sotto il profilo economico, che va a minare la base della biodiversità e delle tradizioni agroalimentari locali di vigneti e oliveti, le cui produzioni di alta qualità sono ambasciatrici nel mondo del territorio e delle comunità locali, che lo hanno preservato nel tempo, possa mettere in discussione tutte queste prerogative di sviluppo e di tutela del territorio.

Possibile che la Regione Molise non faccia valere le norme che esse stessa ha prodotto per la tutela del paesaggio e del territorio di Area Vasta n. 1, “Fascia Costiera‟, soggiacendo alle logiche di potere di pochi favorendo la colonizzazione del territorio e portando alla soccombenza e al declino delle Comunità locali che non sono più padroni del loro destino.

Infatti l’impianto eolico oltre alla depauperazione del territorio, stravolge le sensazioni e le percezione del paesaggio agrario facendo perdere al territorio e a tutto ciò che esso produce l’appetibilità, riconnotando il turismo, l’economia locale, l’aspetto agrario dei luoghi e il loro valore. Pertanto, si fa voti a ognuno per le proprie competenze affinché si attivi per rigettare il progetto a salvaguardia delle produzioni e dell’economia locale».