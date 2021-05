Case Iacp, in III commissione regionale si discute di nuove norme di assegnazione

CAMPOBASSO. La III Commissione permanente, presieduta dal suo Aida Romagnuolo, si è riunita in mattinata per la valutazione dei punti iscritti all’ordine del giorno.

Il Consesso, a seguito della relazione svolta dallo stesso Presidente Romagnuolo, ha provveduto ad esprimere, all’unanimità, parere positivo sui nuovi “regolamenti di esercizio degli impianti di risalita siti nel Comprensorio sciistico di Capracotta (Seggiovia ad ammorsamento fisso "Sotto al Monte – Monte Civetta"- Sciovia a fune alta con traini monoposto)”, di iniziativa della Giunta regionale.

La Commissione ha poi iniziato la discussione della proposta di legge regionale n. 99, “Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1998 n. 12 (Nuove norme per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per la determinazione dei relativi canoni)”, di iniziativa del Consigliere Quintino Pallante. Il Relatore, Consigliere Fabio De Chirico, si è impegnato a redigere un testo che includa le proposte emendative avanzate da alcuni Commissari in sede di prima valutazione. L’esame della pdl continuerà nelle prossime sedute dell’organismo consiliare.