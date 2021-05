Nuova protesta di Soa e ‘Cacciamoli’ davanti alla Regione: appuntamento il 20 maggio

CAMPOBASSO. "Sanità pubblica, lavoro, spopolamento, una politica della regione Molise da delirio. Continueremo a dire no alla repressione sociale messa in atto dal potere politico e partitico molisano, sì alla libertà e al Diritto di opinione e di protesta collettiva.

Domani, giovedì 20 Maggio 2021 alle ore 10,00 a Campobasso, protesta spontanea area antistante la giunta regionale del Molise in via Genova. Il Soa continua il percorso unitamente al collettivo spontaneo di lotta Cacciamoli per i diritti in Molise. Ripristiniamo lo stato sociale reale di diritto dalla base, vorrebbero tapparci la bocca ma noi non lo permetteremo". Lo comunica Andrea Di Paolo (Soa).