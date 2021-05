VASTO. E’ stato un weekend che ha portato ottimi riscontri, quello appena trascorso per l’H2O Sport che ha messo in evidenza i suoi Esordienti nell’impianto di Vasto gestito proprio dalla società del presidente Massimo Tucci. Nella seconda tappa della Molise Swim Cup i portacolori biancorossi hanno confermato di essere in un ottimo stato di forma e di avere nelle proprie corde prestazioni di tutto rispetto. In evidenza il grande progresso tecnico e cronometrico degli esordienti dell’H2O Sport che hanno tutti migliorato i loro primati personali, grazie anche all’ottimo lavoro svolto dai tecnici: Luca Di Giacomo, Paolo Di Lullo e Giorgio Petrella. Questi nel dettaglio i risultati ottenuti.

Tra gli Esordienti A medaglia d’argento per Antonio Pisaturo nei 50 stile libero (30”2) che conquista anche il quarto posto nei 400 stile libero. Si disimpegna alla grande anche il compagno di squadra un bravissimo Matteo Salotto secondo nei 200 farfalla con 2’57’’7. Buona la performance offerta da Antonio Tucci che sale sul terzo gradino del podio (3’12”2) a pari merito con il compagno di team Niccolò Gabrielli. Va a podio anche Simone Listorto, bronzo per lui sulla distanza dei 50 stile (30”6), piazzamento che fa il paio con il bel settimo posto centrato nei 400 stile libero. Domenico Rocco riesce a mettersi al collo il bronzo nei 200 farfalla completati in 2’57”8 mentre l’alfiere biancorosso Claudio Canulli chiude ai piedi del podio i 200 farfalla con il tempo di 3’34”8.

In campo femminile Sara Simone è d’argento nei 200 rana (3’18”6) mentre la compagna di squadra Lorena Andrea Visan conquista la medaglia di bronzo sulla distanza dei 200 rana (3’21”9). Lo stesso piazzamento lo porta a casa Elena Carusi con 3’10”9 nei 200 farfalla. Doppio quarto posto per Nicole Santorelli nei 50 stile (31”8) e Sofia Ventrella nei 400 stile (5’19”) con la prima che si piazza settima nei 400 stile libero. Chiudono tra i primi dieci: Jacopo Marzola 50 stile libero e 400 stile libero, Matteo Rignanese nei 50 stile libero e 200 rana e Paolo Paolino nei 200 rana. Eleonora Ronchetti nei 50 e 400 stile libero, Lucrezia Centillo nei 400 stile libero, Rossella Vizzarri, Arianna Marone e Domiziana Lanzillotti nei 200 rana.

Tra gli Esordienti B maschi vola Ilario Menna che mette in bacheca due ori nei 100 stile libero (1’10”8) e nei 200 rana (3’15”2) mentre il suo compagno di team Lorenzo Aiello chiude sul terzo gradino del podio i 200 rana (3’30”04). Ottima prestazione di Julian Di Giacomo, quarto nei 200 rana (3’32”8). Non sono mancate le soddisfazioni in campo femminile dove Emma Felicia De Felice ha portato a casa il terzo posto nei 200 rana fermando i cronometri a 3’50’’1. Tra i primi dieci si sono piazzati Stefano Armando Alfieri, Vittorio Cianciullo nei 100 stile libero e 200 rana, Samuele Iannetta e Sabrina Gabrielli nei 100 stile libero. La stessa Sabrina Gabrielli e Carola Casolino si sono disimpegnate bene nei 200 rana.