Crisi industriale Pilkington, Menna: "E' nostro dovere scongiurare gli esuberi"

VASTO. "Ringrazio il Consiglio comunale che nell’assise civica di ieri ha dimostrato unità e piena condivisione su un tema importante quanto preoccupante quale la crisi industriale della Pilkington NSG.

A nome di tutta l'Amministrazione comunale mi farò promotore di una azione di coinvolgimento con i rappresentanti sindacali e gli esponenti politici locali, regionali e di Governo, al fine di formalizzare presso il competente Ministero del Lavoro, presso il Ministero dello Sviluppo Economico e presso l’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Abruzzo, un tavolo di confronto con i vertici della Pilkington NSG nell'interesse esclusivo della salvaguardia dei posti di lavoro e del colosso industriale di San Salvo, da sempre punto di riferimento di benessere e crescita culturale del nostro comprensorio.

Non possiamo consentire di disperdere il patrimonio professionale e delle conoscenze umane della Pilkington NSG. Occorre un’azione concreta che dia risposte alle lavoratrici e ai lavoratori, nonché a tutto l’indotto, che in questi anni hanno sempre dimostrato forte senso di responsabilità e sacrificio.

Gli esuberi che si prospettano all’orizzonte unitamente alla crisi dell’automotive nel suo complesso necessitano di una urgente presa in carico da parte della Politica. Abbiamo l'obbligo e il dovere di andare incontro in maniera risolutiva ad un problema che se non verrà affrontato avrà gravi ricadute occupazionali su tutto il territorio.

È nostro dovere dunque scongiurare la crisi occupazionale del Vastese e dell’automotive.

Ringrazio l’assessore Gabriele Barisano ed i consiglieri Mauro Del Piano e Edmondo Laudazi per aver portato all'attenzione del Consiglio Comunale questo importante tema. Provvederò sin da oggi a formalizzare la richiesta di un tavolo di confronto.

Auspico una presa in carico da parte di tutti gli esponenti politici del territorio. Solo uniti possiamo dare risposte concrete."

Francesco Menna, Sindaco di Vasto