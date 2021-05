“Green Idea” al progetto ‘Montil Tintilla e Tintorie' dell'Agrario di Larino

LARINO. Agri For Food e Microrganismi: Sellitto consegna il premio per l’Idea Green. Il tema dell’innovazione e dell’orientamento universitario (manifestazione Agri For Food organizzata da Unimol). Come ogni anno l’Università del Molise si occupa dell’orientamento ai futuri studenti dei corsi di laurea Tecnologie Alimentari, Agraria, Scienze Forestali e della Specialistica in Cultura del Cibo. Uno dei moderatori dell’incontro è stato quest’anno il dottor Vincenzo Michele Sellitto, Project Leader di Biolchim, figura ben nota e di rilevante competenza estremamente affine a questa tematica sia per gli studi praticati sia per la instancabile attività di ricerca e lavorativa, alimentata dalla visione di un progresso sostenibile soltanto attraverso la gestione di un’agricoltura in grado di valorizzare il suolo come risorsa necessitante per la vita di tutte le popolazioni di questo pianeta. Tale visione si traduce in un progetto teso a rivoluzionare il pensiero comune sull’utilizzo dei fertilizzanti, e che intende coinvolgere più attori fondamentali, già parte del mondo della tecnologia agraria sottolineando l'importanza della Ricerca in ambito Internazionale.

In particolare in Molise Sellitto si è sempre occupato di agricoltura sostenibile e soprattutto di innovazione nel campo delle tecnologie agrarie. La sua partecipazione lo ha visto presente in veste di moderatore il giorno 12 e il 13 maggio e ha consegnato personalmente uno dei premi all’Agri Food Awards. L’evento, tenutosi nell’aula magna dell’Università degli Studi del Molise e dedicato alla migliore start-up, ha premiato sulla scia del tema innovazione i lavori dedicati alla creatività e delle conoscenze in questo campo. Un concorso che ha coinvolto più di 600 studenti di diverse scuole provenienti da 19 istituti non solo molisani.

Proprio lui ha consegnato proprio il premio alla “Green Idea” al ‘Montil Tintilla e Tintorie’ realizzato degli studenti della classe (4^B) dell’Istituto Tecnico Agrario ‘San Pardo’ di Larino: un progetto che prevede l’estrazione di pigmenti coloranti valorizzando le piante spontanee che crescono nei tratturi, un’idea dal brand tutto Molisano.

Ci racconta Sellitto: «L’innovazione è proprio alla base della tematica del nutrimento delle piante destinate alle coltivazioni per l’alimentazione umana. Essa vede alla base l’utilizzo dei microrganismi come un’opzione non facoltativa, ma necessaria e determinante per modificare i passati approcci legati all’utilizzo di componenti chimiche che a lungo termine si sono rivelate dannose per il suolo rivelandone la sua fragilità. La buona notizia è che possiamo ribaltare totalmente la situazione, virando verso la sostenibilità proprio grazie all’utilizzo dei microrganismi che possiamo considerare materia viva».