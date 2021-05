CAMPOBASSO. «Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto Sostegni bis da oltre 40 miliardi».

A darne notizia il deputato molisano del M5S Antonio Federico.

«All'interno, priorità anche ai circa 1400 Comuni (di cui 27 solo in Molise) in dissesto e in predissesto finanziario, di cui mi sto occupando in commissione Questioni regionali.

Per loro sono previsti altri due mesi di proroga per l'approvazione dei bilanci e uno stanziamento complessivo di 500 milioni di euro.

Ma durante la fase di conversione del decreto in Parlamento bisogna lavorare affinché la norma possa essere ulteriormente rafforzata.

Tra le altre misure previste dal Sostegni Bis ci sono:

• ristori a fondo perduto e copertura per i costi fissi per le imprese, per complessivi 15,4 miliardi;

• 1,6 miliardi che andranno a rifinanziare gli strumenti di sostegno; all’internazionalizzazione delle nostre imprese

• 100 milioni alle attività chiuse e fondi a favore di agriturismi e aziende vitivinicole;

• proroga al 30 giugno del termine di sospensione delle cartelle fiscali;

• rifinanziamento del Reddito di emergenza fino a settembre.

Continuiamo a lavorare».