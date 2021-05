TERMOLI. Il prossimo weekend, 22 e 23 maggio, si terrà nel capoluogo di regione, dopo lo stop dello scorso anno per la pandemia, la ventottesima edizione della gara automobilistica Slalom "Città di Campobasso-Memorial Battistini”, valido come prova del campionato italiano di specialità. A partecipare con velleità anche di vittoria o piazzamenti più che onorevoli l'unico rappresentante di Termoli con una Peugeot 106, Alfredo Marco Iacoviello.

Marco è reduce dal successo nel campionato Abruzzo e Marche proprio con la Peugeot 106.

Sabato 22 maggio farà come tutti i concorrenti le verifiche e poi il giorno dopo Domenica 23 La gara . Il Memorial Battistini è ormai una manifestazione sportive tra le più collaudate e di successo nel panorama regionale e Alfredo Marco Iacoviello cercherà di mettersi in luce per le sue giustificate ambizioni e per orgoglio termolese.