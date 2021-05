L'ultimo desiderio di Samuel: ritrovare i fratelli e le sorelle

TERMOLI. Tra le tante segnalazioni che riceviamo ogni giorno, a volte ci troviamo di fronte la scelta di doverne scartare qualcuna perché essendo il nostro un giornale locale, deve, come è giusto che sia, privilegiare le notizie riguardanti il nostro territorio, ma visto il grande numero di abitanti di origine pugliese residenti nel basso Molise, questa volta abbiamo voluto fare un piccolo strappo alla regola e abbiamo deciso di raccontarvi una storia purtroppo molto triste avvenuta nella vicina Puglia, la storia di Samuel.

Per raccontarla abbiamo deciso di cominciare dalla fine perché come vi avevamo accennato è purtroppo molto triste soprattutto nel suo epilogo.

Samuel viveva a Cagnano Varano ed è morto a 22 anni all'alba di lunedì 17 maggio lungo la statale 693 in agro di San Nicandro Garganico a causa di un grave incidente, l'impatto contro il guardrail gli è purtroppo costato la vita, inutili i tentativi di rianimarlo da parte del 118.

Il ragazzo percorreva quella strada ogni giorno per andare a consegnare frutta e verdura per la ditta di distribuzione con la quale lavorava. Il dolore lancinante che oggi i familiari stanno provando è incommensurabile, e noi vogliamo provare a realizzare il suo ultimo desiderio raccontandovi la sua storia.

La storia di Samuel però non è soltanto quella di un'altra giovanissima vita strappata da una tragica disgrazia di morte sul lavoro, ma è anche quella di un giovane ragazzo con un grande desiderio: cercare i fratelli e le sorelle, di cui non aveva più notizie da quando erano stati dati in adozione più di vent'anni fa.

Qualche tempo fa, infatti aveva lanciato un appello sul gruppo social "Ti cerco. Appelli di persone che cercano le proprie origini e i propri cari".

"Una pagina che nasce dalla necessità di troppe persone di ritrovarsi, persone divise dalla vita o dall'ingiustizia".

Per questione di privacy vi riportiamo solo alcune parti del messaggio apparse sul gruppo dopo la sua morte:

"Scrissi tempo fa un post pubblicandolo sulla vostra pagina per aiutare un ragazzo a trovare i fratelli adottati più di vent'anni anni fa.

Oggi Samuel, purtroppo, è volato in cielo a seguito di un incidente stradale. Aiutatemi ad esaudire il suo ultimo desiderio.

Vorrei che i ragazzi che cerco, sappiano che hanno avuto un fratello, e dal momento in cui ha saputo della loro esistenza ha sperato di ritrovarli fino al suo ultimo giorno.

Samuel aveva quattro fratelli, che sono stati affidati agli assistenti sociali nel dicembre 1997 e poi successivamente portati in un istituto a Foggia. Da allora non si sono avute più notizie.

Sicuramente loro non sanno dell'esistenza sua e di un'altra sorella".

Sotto choc l'intera comunità cagnanese, che esprime la propria vicinanza alla famiglia della vittima.