TERMOLI. Archiviato il girone d'andata, con una vittoria e 4 sconfitte, si riparte, con il derby cittadino contro la Molise Young, e sarà una ripartenza contro un team dove i gialloblù hanno subito la peggior sconfitta.

I differenti valori tra le due squadre ci sono e la classifica lo dimostra con 6 punti della Molise Young contro i 2 punti dell'Airino.

Ma il derby è sempre derby, e per ridurre il gap emerso nella partita dell'andata i ragazzi di coach Coppola dovranno faticare tanto in difesa e costruire tiri con piu alte percentuali.

I concittadini avranno dalla loro, più centimetri da spendere sia in difesa che in attacco che produrranno più secondi tiri e più chances per la vittoria.

Appuntamento sabato 22 maggio al Palasabetta ore 20, sarà ancora una partita a porte chiuse, con un massimo di 45 persone addette tra tute le componenti previste.