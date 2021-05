PORTOCANNONE. Festa patronale a Portocannone in onore della Beata Vergine Maria di Costantinopoli.

Il programma religioso, in rispetto di tutte le prescrizioni legate alla pandemia, prevede – nella solennità di Pentecoste, domenica 23 maggio 2021, la celebrazione eucaristica alle 08:30-11:00-18:30. Dopo la Santa Messa delle ore 18:30 ci sarà la consueta benedizione dei bambini vestiti con gli abiti della Madonna e di Sant'Antonio di Padova. Lunedì 24 maggio 2021 (il primo dopo la Pentecoste, come da tradizione) solennità della Beata Vergine Maria di Costantinopoli. Alle ore 08:30: Santa Messa e saluto alla Vergine di Costantinopoli.

Ore 11:00: Santa Messa. Ore 18:00: Solenne Celebrazione Eucaristica e a seguire passaggio della statua dello Madonna per le seguenti vie del paese senza concorso di popolo: Piazza Skanderbeg, via Garibaldi, via Roma, via Verdi, via Enrico Muricchio, via Risorgimento, Piazza Della Vittoria, via Carso, via XXIV maggio, via Adriatica, via Bellini, via Antonio Gramsci, via Garibaldi e rientro in Chiesa. Dal 16-24 maggio è in corso la Novena di Preparazione Ore 18:00: Santo Rosario Ore 18:30: Celebrazione Eucaristica.

Con fede, preghiera e profonda devozione la comunità di Portocannone si prepara a condividere le solennità più attese nell'affidamento alla Madonna di Costantinopoli.