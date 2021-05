Liberaluna Onlus: “Dopo attacchi alla Presidente, istituzioni a supporto della dignità delle donne”

CAMPOBASSO. “Concordiamo con le consigliere Fanelli e Manzo in merito alla tutela dei CAV e delle Case rifugio pubbliche e private che rispettino i requisiti della convenzione di Istanbul e della Conferenza Stato Regioni del 2014. Come già ripetuto dalla presidente dell'associazione Liberaluna Onlus che gestisce il Centro Antiviolenza Liberaluna e fornisce alloggi protetti per le donne ed i propri figli, come cita art. 23 della convenzione di Istanbul denominandole case rifugio, leggiamo con soddisfazione e le sosteniamo in questa battaglia che non si fa discriminazione tra i CAV pubblici e quelli privati, come esplicitato anche nella Gazzetta Ufficiale del Consiglio dei Ministri n.24 del 30/01/2020.

L’art. 1, comma 2 lettere A e B, della Conferenza Stato Regioni cita che i Centri privati sono quelli promossi da organizzazioni e associazioni, invece quelli pubblici sono promossi da Enti locali in collaborazione con organizzazioni e associazioni. Inoltre ribadiamo che in merito alle case rifugio, così come cita l'art 23 della Convenzione di Istanbul, sono alloggi protetti per le donne ed i loro figli e come già specificato dalla nostra presidente anche noi, operatrici di Liberaluna, le utilizziamo nel rispetto di quanto contenuto nel citato articolo cercando di dare loro libertà e dignità. In relazione alla condivisione, invitiamo la consigliera Fanelli e la consigliera Manzo, a visitare il CAV Liberaluna e a conoscere le donne, che daranno il consenso, per dare contezza di quante attività di aggregazione e condivisione gestiamo in gruppo.

L'intimità e la quotidianità della vita di ognuna di loro l'abbiamo valorizzata, come un diritto umano, dando loro alloggi e sostenendole e finanziandole nella ricerca di un'abitazione definitiva. Siamo serene e riteniamo che la confusione che si era creata intorno alla nostra presidente abbia solo svegliato le coscienze di parte delle Istituzioni e che si vada ora verso la stessa direzione”.

La segreteria A.P.S. Liberaluna Onlus