CAMPOBASSO. Prende il via lunedì 24 maggio p.v. e terminerà venerdì 28 maggio, la settimana dedicata alla fase conclusiva del Concorso premio “Il mio eroe sei tu”, ideato dalla Presidenza del Consiglio regionale del Molise in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale. Concorso nato dalla ferma convinzione che sia dovere delle Istituzioni sostenere la formazione civile delle giovani generazioni e con la finalità di rendere protagonisti le bambine ed i bambini delle Scuole Primarie molisane affinché, con la loro percezione, potessero illustrare al mondo degli adulti, attraverso i loro occhi e le loro mani, come hanno vissuto questa pandemia e quali sono stati i loro eroi del quotidiano.

L’iniziativa è stata accolta con caloroso entusiasmo e sentita partecipazione. I discenti, grazie al supporto didattico ma soprattutto umano dei loro insegnanti ed alla preziosa collaborazione delle loro famiglie, hanno realizzato elaborati, come vere e proprie opere d’arte autentiche, ricche di colori e sfumature, capaci di suscitare forti emozioni, regalare speranza e far sognare anche noi adulti, soprattutto in questo particolare momento storico.

Il 24 maggio inizierà la kermesse itinerante delle giornate dedicate al mondo della scuola, con momenti di riflessione e anche di divertimento, in cui gli autori degli elaborati dedicheranno dal vivo i loro pensieri e rivolgeranno i loro ringraziamenti agli eroi di questa pandemia. Saranno premiati i vincitori del Concorso e, in tale occasione, la Presidenza del Consiglio conferirà onorificenze a tutti quei molisani che risultano essere stati motivo di orgoglio e che hanno donato alle nostre comunità un profumo particolare di speranza e di vicinanza, ognuno secondo le proprie possibilità e competenze, ma tutti accomunati dall’amore incondizionato per la propria terra di origine e dal forte senso di appartenenza ed identità territoriale. Verranno premiate tutte le categorie che sono state in prima linea nel fronteggiare l’emergenza sanitaria e che si sono contraddistinti per contributo personale e lavorativo, realizzando iniziative o particolari gesti di solidarietà verso gli altri concittadini molisani.

Quest’ultima tipologia di assegnazione di riconoscimenti terminerà il prossimo 12 giugno in occasione della Giornata dedicata agli Ambasciatori del Molise nel Mondo, che si sarebbe dovuta tenere lo scorso 6 dicembre, e che eccezionalmente è stata rivolta a tutti i molisani che, come eroi, si sono particolarmente distinti nel contrasto alla diffusione del Covid-19 e nella difesa, salvaguardia e soccorso alla popolazione malata e più fragile della regione Molise nei loro settori di appartenenza quale il mondo della sanità, della protezione civile, del trasporto, della scuola, delle Forze dell’Ordine, del volontariato, del commercio, ecc. A conclusione della Giornata, verrà insignita l’Alta Onorificenza di Ambasciatore del Molise nel Mondo alla Dott.ssa Francesca Colavita, biologa e ricercatrice molisana che ha isolato il genoma del virus.

“Sono molto soddisfatto - ha dichiarato il Presidente Micone- della partecipazione del mondo scuola a questa iniziativa. Nel leggere e visionare gli elaborati ho provato forti emozioni, a conferma, semmai ce ne fosse stato bisogno, che noi adulti abbiamo tanto da imparare dai nostri figli, essi sono attenti osservatori dall’animo gentile che non perdono mai motivo per continuare a sperare e sognare, anche in periodi poco felici e sereni. Ciò è frutto della loro tenera età, della presenza e del sostegno delle loro famiglie, punti di riferimento fondamentali e fulcro di amore e bussola di valori, e dell’immancabile supporto del personale docente come guide indiscusse del percorso vita, che va al di là dell’insegnamento didattico. Gli insegnanti hanno il delicato compito di dover curare e far accrescere entusiasmo, curiosità, senso critico capacità di emozionare e di emozionarsi dei discenti, affinché possano sempre investirli in ogni loro azione, sogno e speranza. A tutti loro va il mio corale grazie!”