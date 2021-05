Dal 2 giugno si torna allo stadio, le regole per prenotarsi al Cannarsa

TERMOLI. Finalmente buone notizie per il finale di stagione del Campionato di Eccellenza molisana. Dal 2 giugno, infatti, si potrà tornare allo stadio in presenza in occasione dell’ultima partita di campionato al Cannarsa che vedrà contrapposte il Termoli Calcio 1920 e l’Aurora Alto Casertano. In base a quanto stabilito, si potrà raggiungere il 25% delle presenze rispetto alla capienza dell’impianto.

La società Termoli Calcio 1920 rende noto che per assistere all’incontro bisognerà recarsi presso la segreteria dello stadio per la prenotazione del biglietto.

Al momento della prenotazione dovrà essere consegnata una fotocopia del documento di identità in quanto gli ingressi sono nominali e contestualmente la società rilascerà un’autocertificazione che dovrà essere esibita con il biglietto all’ingresso dello stadio il giorno della partita.

Il ticket per assistere all’incontro di calcio sarà in vendita a 5 euro. Dopo aver prenotato il biglietto, lo stesso potrà essere ritirato sempre presso la segreteria dello stadio entro il 31 maggio prossimo. I biglietti possono essere prenotati già da lunedì prossimo, 24 maggio 2021. Le stesse modalità saranno adottate per gli eventuali play off del campionato.