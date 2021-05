Santa Croce di Magliano ricorda Salvatore Mastrangelo, la messa in suffragio

SANTA CROCE DI MAGLIANO. «Il suo cuore ha smesso di battere ma ha toccato tante vite nel suo percorso terreno che continuerà a battere in tutte le persone che ha amato. Buon viaggio amico di sempre».

La famiglia Mastrangelo ringrazia tutti coloro i quali hanno mostrato vicinanza e affetto in questo momento di grande dolore, per la scomparsa prematura del caro e indimenticabile Salvatore.

Oggi pomeriggio, alle 19, messa in suffragio alla chiesa di Sant'Antonio di Padova a Santa Croce di Magliano.

Dal portale locale SantaCroceOnLine, il ricordo di Salvatore Mastrangelo. Santa Croce di Magliano, il paese delle luminarie, piange l'improvvisa scomparsa di Salvatore Mastrangelo. «Una peculiarità della nostra comunità, conosciuta in molti paesi molisani ed extra regionali che ha da sempre caratterizzato il nostro artigianato e la nostra imprenditorialità: Santa Croce di Magliano è storicamente noto come il "paese delle luminarie" per la presenza nella nostra cittadina di molte ditte del settore di creazione e installazione di luci e palchi.

Le luminarie hanno un forte valore simbolico nell'ambito di una festa popolare e fanno parte della nostra tradizione. Testimoniamo la religiosità e la spiritualità, infondono calore ed allegria; non sono solo semplici decorazioni o illuminazioni ma architetture maestose: vere e proprie scenografie e sculture luminose. Sabato scorso, 15 maggio 2021 è venuto a mancare improvvisamente e prematuramente Salvatore Mastrangelo, uno degli artefici, erede e testimone, di questo lavoro che non può prescindere dalla passione. Una grande perdita per la nostra collettività. Dalla realizzazione alla messa in opera delle impalcature, fino all'accensione di una forma d'arte e genialità che ha illuminato le feste patronali e natalizie nei paesi più disparati. Salvatore, grazie per tutto questo».