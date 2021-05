Task-force sanitaria dell'Esercito, Toma: il Molise non vi dimenticherà

CAMPOBASSO. «Avete svolto un lavoro eccellente, siete riusciti a coniugare professionalità, appropriatezza nelle cure, grande umanità nel rapporto con i pazienti e forte empatia con il personale sanitario molisano. Il Molise vi è grato, vi ringrazia e non vi dimenticherà».

Poche, ma significative, le parole pronunciate dal presidente della Regione Molise, Donato Toma, all’indirizzo del tenente colonnello, Dario Carbone, capo della task force dell’Esercito italiano, inviata in Molise a supporto dell’emergenza sanitaria Covid-19. Oggi il saluto ufficiale a Palazzo Vitale, prima che i medici e gli infermieri militari facciano ritorno in sede. Carbone, da parte sua, ha voluto esprimere apprezzamento per l’accoglienza loro riservata e per il clima di collaborazione istituzionale instauratosi durante la permanenza in regione.