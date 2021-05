CAMPOBASSO. «Ieri, in occasione della giornata nazionale della legalità, ho voluto ribadire come giustizia, legalità ed etica non siano parole vuote, ma termini che, al contrario, debbano abbinarsi ad una mirata attività istituzionale anche nella nostra regione».

Parole del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Vittorio Nola.

«In Molise, infatti, è importante che la politica acceleri sul monitoraggio, mediante la costituzione di un “Osservatorio per la Legalità” presso il Consiglio regionale, così come abbiamo previsto nel Rapporto Conclusivo elaborato dalla Commissione speciale di studio sul fenomeno della criminalità organizzata da me personalmente presieduta e fortemente voluta dal MoVimento 5 Stelle.

Un tema su cui non si può più perdere tempo. Sulla legalità la Regione deve impegnare energie, idee e risorse senza titubare. Ne va il bene di tutti i molisani».