Pressione idrica in calo a Difesa Grande per interventi tecnici

TERMOLI. Comunicazione alla cittadinanza di Termoli: L'Acea Molise informa la cittadinanza che a causa di interventi in corso di esecuzione da parte di Molise Acque sui propri impianti idrici, si potrebbero verificare perdite di pressione in parte della zona di “Difesa Grande”. Si consiglia a tutta la cittadinanza di prestare attenzione all’utilizzo razionale dell’acqua potabile per il tempo necessario a consentire a Molise Acque il termine dei lavori.