ISERNIA. Manca poco più di un mese alla scadenza del 5^ concorso Fotografico Nazionale Città di Isernia.

Il concorso è patrocinato dalla FIAF e dalla UIF ed è suddiviso in quattro temi di cui tre validi per la statistica (FIAF e UIF) e uno interamente dedicato al Molise, non valido per la statistica:

1. Tema obbligato “In vino veritas” (Valido per la statistica FIAF/UIF)

"Coltivazione, tradizioni, convivialità, degustazione. Storia e cultura del nettare degli Dei, dal campo alla tavola, in ogni passaggio della sua trasformazione da prodotto della terra a delizia del palato”;

2. Tema Libero Bianco e Nero (Valido per la statistica FIAF/UIF);

3. Tema Libero Colore (Valido per la statistica FIAF/UIF);

4. Tema obbligato "Il Molise da scoprire" (non valido per la statistica FIAF/UIF)

"I paesaggi dalle montagne fino al mare, le tradizioni e le usanze di una Regione tutta da scoprire".

Il termine ultimo per l’invio delle fotografie è fissato per il 28.06.2021

La premiazione è prevista per settembre 2021, per info e iscrizioni www.officinecromatiche.it.