Denso e Pilkington in crisi, impegno a salvare posti di lavoro

SAN SALVO. “Ho da poco terminato l’incontro che ho avuto con l’assessore regionale alle Attività produttive Daniele D’Amario con il quale abbiamo affrontato le principali problematiche legate al le aziende presenti nel nostro territorio e nello specifico le vertenze Pilkington e Denso. Un confronto propedeutico al fine di predisporre un percorso che miri a salvaguardare l’occupazione e a non disperdere il patrimonio professionale acquisito negli anni dalle donne e dagli uomini alle dipendenze delle aziende del comparto dell’automotive trainante per l’economia abruzzese”. A dirlo il sindaco di San Salvo che stamane ha ricevuto in Comune Daniele D’Amario, assessore della Regione Abruzzo alle Attività produttive.

“In particolare ci siamo soffermati sulla situazione nello stabilimento di via Bellisario, anche in considerazione dei colloqui che ho avuto personalmente con il management della Denso, ravvisando – prosegue il sindaco Magnacca – la necessità di attivare per le vie brevi un tavolo tecnico per individuare soluzioni valide per la salvaguardia dei posti di lavoro. La filiera italiana dell’automotive deve fare i conti con una nuova concezione della mobilità, con la forte contrazione del mercato dell’auto nell’ultimo anno e il riposizionamento del mercato, dei nuovi gruppi dominanti il mercato automobilistico, senza dimenticare che tra auto ibride e totalmente elettriche la Denso da San Salvo deve guardare al futuro con prospettive diverse e innovative”.

“L’assessore D’Amario, conoscitore della nostra realtà industriale e del suo valore per l’intera economia abruzzese, sarà certamente parte attiva, unitamente all’assessore regionale al Lavoro Pietro Quaresimale, nell’impegno della Regione Abruzzo – conclude il sindaco – per le nostre aziende e per i nostri lavoratori”.