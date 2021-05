MacTe Digital: il 26 maggio l’ultima tappa di Moira di Caterina Silva

TERMOLI. Moira / Mɔjra / Mɔɪ.rə è il progetto di Caterina Silva curato da Marta Federici ideato per MACTE Digital il nuovo canale di programmazione digitale del Museo di Arte Contemporanea di Termoli accessibile dal sito www.fondazionemacte.com

Mercoledì 26 maggio su MACTE Digital viene trasmessa live dalle 19.30 alle21.00, la tappa finale del progetto: una performance corale con le riprese video di Margherita Panizon e con Caterina Silva, Giuseppe Vincent Giampino, Marta Montevecchi, Matteo Locci, Natalia Agati, che il pubblico potrà seguire virtualmente e commentare in diretta dal proprio schermo.

La storia di Moira si sta palesando dall'11 maggio su MACTE Digital in tappe successive scandite dal calendario lunare, assumendo ogni volta forme diverse: un testo, uno screensaver, uno spazio sonoro, un’animazione. La performance del 26 maggio è il culmine di questo viaggio di svelamento e di indagine sul linguaggio e la sua capacità di innescare mondi.

“Le vicende di questo personaggio – spiega la curatrice Marta Federici – possono essere lette come un lungo esercizio di decostruzione del soggetto (sia linguistico che fisico), ma anche come un inconsueto rituale trasformativo, che cerca di condurre gli spettatori verso territori sconosciuti, dove è ancora possibile tentare di restituire alla parola la capacità di descrivere e trasformare il mondo senza soggiogarlo.”

“Lo spazio in cui questo potrà forse avvenire è un limbo – prosegue l’artista Caterina Silva – un punto di passaggio intermedio, dove si possono usare parole che non si conoscono per generare una lingua che non si intende imparare. Con cui dire cose misteriose e pericolosissime”.

Moira / Mɔjra / Mɔɪ.rə

Ideazione e realizzazione Caterina Silva

Curatela Marta Federici

Animazione 3D Ruben Piergiovanni

Voce Moira Ornella Paglialonga

Dimensione sonora Andrea Koch

Performer Caterina Silva, Giuseppe Vincent Giampino, Marta Montevecchi, Matteo Locci, Natalia Agati

Consulenza linguistica Andrea Zaninello

Riprese video Margherita Panizon

Prodotto dal MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli

Design Sezione Grafica

Code Dude