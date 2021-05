In Italia 3.224 nuovi casi nelle ultime 24 ore: 166 decessi e 11.348 guariti

ROMA. Ci sono 3.224 nuovi casi di Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano 2.490) per un totale che sale a 4.197.892 persone che hanno contratto il virus da febbraio 2020. Le vittime odierne sono 166, 65 in più rispetto al 24 maggio quando ne erano 110. Sale a 125.501 il numero dei decessi da inizio pandemia.

Tra i guariti si contano 11.348 persone che sono uscite dall’incubo del Covid-19 oggi (ieri erano 7.032) per un totale di 3.804.246. Gli attualmente positivi sono 268.145 (-8.294 rispetto a ieri).

Cresce anche il numero dei tamponi totali che sale a 252.646 (contro i 107.481 di ieri). Scende di un punto anche il tasso di positività nelle ultime 24 ore: oggi è 1,3% (ieri era 2,3%). Le dosi di vaccino somministrate sono 31,5 milioni mentre 10,5 milioni sono le persone che hanno ricevuto anche la seconda inoculazione (17,74% della popolazione)