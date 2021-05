E' il pediatra Roberto Festa, il ciclista morto sulla statale 16: "La città perde un riferimento"

SAN SALVO. E' il pediatra Roberto Festa, il ciclista 69enne morto sulla statale 16 a seguito di un investimento avvenuto nel pomeriggio di oggi (Leggi).

Cordoglio è stato espresso anche dal Sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca: "La morte del dott. Roberto Festa mi lascia senza parole. La Città di San Salvo perde un punto prezioso di riferimento. Il dott. Festa è stata la persona a cui molti di noi, di più generazioni, hanno affidato i loro figli e lui li ha accuditi come se fossero suoi figli. Di lui ho un dolce ricordo.

Era una persona disponibile ma aveva anche la capacità di riprendere con durezza noi mamme per le nostre ossessioni e ansie materne.Ci ha sempre guidato con fermezza e preparazione, rassicurandoci sempre.

Come donna, come mamma, come cittadina sono sconvolta e non riesco a trattenere la mia commozione e il mio dolore. Giunga alla sua famiglia il mio cordoglio.

Ho avvertito sin da primi momenti, da quando si è diffusa la notizia della sua scomparsa, l’afflato di dolore e il senso di smarrimento della Città che si stringe alla sua famiglia."