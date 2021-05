Un Papa in Molise nel Medioevo: mostra e libro di Antonietta Aida Caruso

GUARDIALFIERA. In occasione della solenne riapertura della porta Santa presso l'antica cattedrale di Guardialfiera il 1° giugno 2021 l'artista e scrittrice Antonietta Aida Caruso ha realizzato quest'anno una mostra di pittura che rievoca in chiave contemporanea l'evento storico avvenuto nel Medioevo, cioè l'arrivo di papa Leone IX a Guardialfiera, l'istituzione della porta Santa e la battaglia di Civitate contro i Normanni. Il libro “La porta del perdono” accompagna la mostra, con le musiche medievali inedite della Subart.

Le tele della Caruso, ispirate ai fatti del Medioevo avvenuti nelle nostre terre, sono dipinti contemporanei e come tali caratterizzati da uno stile anti-naturalistico e con una latente componente astratta. Le figure, sebbene presenti, hanno volti senza individualità, allestiscono guerre senza il fragore delle armi e spargimenti di sangue, combattono battaglie senza tempo, ieri come oggi. L'ardire di risolvere il conflitto con la guerra è presente nel Medioevo come nell'uomo di oggi, un uomo che combatte altresì mille battaglie interiori contro demoni sconosciuti.

Scudi, elmi, cavalli, stendardi appaiono combinati sulle tele con riferimenti spaziali rievocanti l'antico Contado di Molise, con una sinfonia di azzurri, rossi, verdi, esaltati da oro e argento, senza sfumature e chiaroscuri, il cui splendore si genera dall'accordo d'insieme per mezzo della luce, come avveniva nell'estetica medievale.

Una pittura, quella della Caruso, che penetra nella dimensione parallela dell'immaginazione, al fine di creare un mondo sognato dai bambini, gli unici che possono accedere a mondi paralleli.

Il libro, sebbene corredato nella sua parte iniziale di riferimenti storici precisi, con il racconto e le immagini invita a penetrare nel luminoso giardino sempreverde dell’immaginazione, oasi sottratta al rumore circostante, scenario fuori dal tempo presente e dallo spazio fisico attorno a noi, depurato dai tanti veleni del mondo e da quelle circostanze dolorose della recente pandemia che hanno segnato il nostro tempo.

INTERVENGONO:

Vincenzo TOZZI - sindaco di Guardialfiera

don Antonio Antenucci – Parroco di Santa Maria Assunta

Giovanni DI RISIO - presidente Centro Studi Molise

arch. Itala TROLIO - consigliera comunale

Angelo ANTENUCCI - presidente Pro-loco

prof.ssa Paola PATRIARCA - scultrice

prof.ssa Marilena FERRANTE - docente e scrittrice

prof.ssa Michela DELLA PENNA - declamatrice di brani

arch. Antonio NARDUCCI - critico d'arte

MUSICHE MEDIEVALI

della Subart - con il flauto armeno di Luca MASTROGIUSEPPE

COORDINA

preside prof. Antonio MUCCIACCIO