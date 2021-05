Primo premio nazionale per gli alunni dell' Istituto Comprensivo "Ricciardi" Copyright: Termolionline.it

Primo premio nazionale per gli alunni dell' Istituto Comprensivo "Ricciardi" Copyright: Termolionline.it

Primo premio nazionale per gli alunni dell' Istituto Comprensivo "Ricciardi" Copyright: Termolionline.it

Primo premio nazionale per gli alunni dell' Istituto Comprensivo "Ricciardi" Copyright: Termolionline.it

Primo premio nazionale per gli alunni dell' Istituto Comprensivo "Ricciardi" Copyright: Termolionline.it

PALATA-CASTELMAURO. La Classe I della Scuola Secondaria di I grado di Castelmauro si è aggiudicata il primo posto al concorso nazionale "1, 2, 3... Respira" organizzato dalla Liquigas e incentrato sul tema della sostenibilità ambientale, con particolare riferimento alla responsabilità che i futuri adulti sono già sin d'ora chiamati ad esercitare.

Gli alunni, supportati dalla professoressa Dina Miletti, docente di Scienze e animatore digitale dell' Istituto Comprensivo "Ricciardi" di Palata, hanno realizzato un filmato di forte impatto emozionale e molto creativo rispondendo a quesiti importanti come "Possiamo soddisfare i nostri bisogni in modo sostenibile , impattando il meno possibile sulla qualità dell' aria che respiriamo? Esistono fonti di energetiche più sostenibili e meno inquinanti di altre? Come possiamo nel nostro piccolo incidere positivamente sui livelli di inquinamento dell' aria?".

La cerimonia di premiazione è avvenuta in modalità telematica il 24 maggio e gli alunni, classificandosi al primo posto, hanno vinto un buono spesa di 1250 euro per l' acquisto di materiale scolastico e strumentazioni utili per i laboratori di scienze.