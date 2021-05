MOLISE. L'Innovation Tour di Coldiretti Giovani Impresa arriva anche in Molise. Giovedì 27 maggio, dalle ore 15.00 si terrà, in modalità on line, un attualissimo webinar dal tema: "Diamo ‘credito’ alla nuova agricoltura". L’obiettivo dell’Innovation tour, che rientra in un progetto di informazione sulla PAC (Politica agricola comune) cofinanziato dalla Commissione Europea, è quello di avviare un percorso condiviso di confronto volto a potenziare, in tutte le regioni, la diffusione della conoscenza e dell’innovazione, partendo da un’attenta analisi delle barriere, incentivi ed opportunità a livello regionale.

L’incontro vedrà la partecipazione di autorevoli relatori e darà la possibilità ai giovani imprenditori agricoli di porre domande e chiarimenti sulle possibilità e le opportunità per la propria azienda che possono scaturire da un mirato accesso al credito.

Ad aprire i lavori sarà il Direttore regionale di Coldiretti Molise, Aniello Ascolese, cui seguirà l’intervento di Stefano Ciliberti, docente all’Università di Pisa e all’Università di Perugia, che parlerà di Akis - servizi di consulenza e innovazione. Sarà poi la volta di Stefano Leporati, Segretario nazionale Coldiretti Giovani Impresa che illustrerà la prospettiva di Akis e delle politiche di sviluppo rurale con i risultati dei sondaggi in Italia e nel contesto regionale. A seguire Giovanni Versaci, Specialista key sectors agribusiness Unicredit, relazionerà sull’accesso al credito ed a finanziamenti, soffermandosi sulle difficoltà e opportunità per gli imprenditori agricoli con focus specifico sui giovani.

Sarà quindi la volta del giovane imprenditore agricolo Tommaso Giagnacovo, titolare della cantina Giagnacovo, che parlerà della sua esperienza imprenditoriale. L’innovazione digitale con il Portale del Socio e Demetra sarà invece il tema che tratterà Fausto Fiesoletti di Bluarancio. A seguire l’intervento molto atteso di Veronica Barbati, Delegata nazionale di Coldiretti Giovani Impresa, cui seguirà il dibattito le cui conclusioni saranno affidate al Delegato Regionale Coldiretti Giovani Impresa Molise, Mario di Geronimo.