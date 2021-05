In Italia 3.937 nuovi casi, 121 decessi e 11.930 dimessi

ROMA. Sono 3.937 i nuovi casi di Covid-19 in Italia nelle ultime ore: 713 in più rispetto al 25 maggio quando ne erano 3.224. Sale a 4.201.827 il totale dei casi da febbraio 2020.

Scendono i decessi: il bollettino odierno parla di 121 persone (ieri erano 166) che hanno perso la vita da ieri per un totale di 125.622 morti. Sale il numero delle persone che sono uscite dall’incubo del Covid-19: solo oggi sono 11.930 (contro gli 11.348 del 25 maggio) per un totale che si avvicina ai 4milioni di dimessi e guariti (3.816.176 per la precisione).

Gli attualmente positivi sono 260.029 (-8.116 rispetto a ieri), sempre in calo dal 6 aprile con l’unica eccezione del 2 maggio. Continua a salire il numero dei tamponi processati: solo oggi sono 260.962, 8.316 in più rispetto a martedì. Sale, seppur di poco, il tasso di positività rispetto a ieri: è 1,5% contro 1,3% del 25.

Le persone vaccinate, in Italia, sono 31,8 milioni di cui 10,6 milioni hanno ricevuto anche la seconda dose.