Personale precario sanità, 1 giugno riunione monotematica presidenti gruppi consiliari

CAMPOBASSO. Presieduta dal Presidente Salvatore Micone si è riunita nel pomeriggio la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari che ha discusso degli argomenti di maggiore interesse e urgenza da porre all’attenzione del Consiglio regionale.

I Presidenti Micaela Fanelli (Pd) e Andrea Greco (M5S) hanno chiesto venga fissata in tempi brevissimi, entro maggio -utilizzando anche le procedure straordinarie per la convocazione dell’Assise-, una seduta straordinaria dell’Assemblea legislativa, come da propria richiesta presentata insieme ai Consiglieri dei rispettivi Gruppi consiliari, PD e M5S, sul personale precario impiegato nel sistema sanitario regionale. Sul punto sono intervenuti, oltre allo stesso Presidente Micone, i Consiglieri Cefaratti, Iorio, D’Egidio.

Facendo sintesi delle diverse posizioni il Presidente Micone ha annunciato di voler convocare per martedì 1° giugno prossimo, alle ore 15:30, una seduta pomeridiana monotematica per discutere delle problematiche del personale precario della sanità. Per lo stesso martedì, con inizio alle ore 9:30, verrà convocata una distinta seduta antimeridiana del Consesso dedicata allo svolgimento di mozioni e interrogazioni.