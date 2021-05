Reddito di cittadinanza, a regime 100 i beneficiari che lavoreranno per la collettività

LARINO. Dopo un duro lavoro di coordinamento, anche l'ambito sociale di Larino dà avvio i Puc a partire dal primo giugno prossimo. Il Coordinatore dell'Ats di Larino, Eloisa Arcano e il Presidente del Comitato dei sindaci, sindaco del Comune di Larino Giuseppe Puchetti si dichiarano molto soddisfatti per l'obiettivo raggiunto, nonostante le difficoltà legate alla pandemia da covid-19 che ne ha ostacolato l’avvio, inizialmente programmato al 1^ marzo 2021.

Il tutto è stato reso possibile da un costante e indefesso lavoro di rete che ha visto la massima sinergia operativa tra l'Ats di Larino e Centro per l'Impiego di Termoli.

Nell’ambito dei Patti per il lavoro e/o per l’inclusione sociale, i beneficiari del Reddito di Cittadinanza, sono tenuti a svolgere Progetti Utili alla collettività (Puc) nel proprio Comune di residenza.

Dunque, a decorrere dal primo giugno 2021, per la durata di sei mesi, saranno coinvolte 55 unità operative, percettori del RdC, residenti nei 14 Comuni dell’Ats di Larino, di cui: 16 selezionati tra l’utenza in carico al Servizio Sociale Professionale e 38 dal Centro per l’Impiego di Termoli.

Nelle prossime settimane saranno coinvolte altre 45 unità.

Ricordiamo che i Puc sono stati individuati analizzando i bisogni e le esigenze della comunità, tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in termini di crescita delle persone coinvolte. I principali ambiti di intervento sono: la tutela dei beni comuni e la manutenzione del verde pubblico.

A tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nei prossimi giorni saranno consegnati i dispositivi di protezione individuale inclusi quelli anti contagio, acquistati appositamente dall’Ats. Inoltre, in concomitanza all’espletamento delle attività è stato predisposto, in collaborazione con l’Ente di Formazione Scuola&Lavoro un corso formativo di base in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che si svolgerà da remoto.

La costante e cospicua collaborazione tra l’Ufficio di Piano, i referenti Comunali, il Responsabile territoriale Puc - Rita Provvidenti - il Servizio Sociale Professionale e il Cpi di Termoli, ha fatto sì che l’avvio dei progetti non venisse ulteriormente posticipato, pertanto, si coglie l’occasione per ringraziare tutti i soggetti coinvolti che si sono adoperati per l’effettivo avvio dei Progetti.