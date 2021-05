Festival dell'ospitalità 2021: al via venerdì la tre giorni

TERMOLI. Prenderà il via domani con l’arrivo del gruppo dei giornalisti delle principali testate italiane che si occupano di Turismo e Food, il Festival dell’Ospitalità 2021, organizzato dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo.

L’evento rientra nell’ambito del programma della Regione Molise: “Turismo è cultura” e prevede una serie di manifestazioni a corredo del press-tour, in programma negli agriturismi del territorio che hanno aderito all’invito dell’Aast inviato a tutte le strutture.

I rappresentanti delle testate ”Tgcom24”, “Cosmopolitan”, “Marie Claire” “Repubblica.it”, “Il Giornale”, il “Corriere.it”, “Affari Italiani.it”, “L’Espresso”, il Touring Club italiano, “Tutto”, “Adesso”, “Qn”, “Itinerari”, “Dove”, “Confidenze”, “ViaggiVacanze”, “Agenda Viaggi”, il “Viaggiatore.it”, “Milano Glamor”, “Fior Fiore in Cucina”, “Turismo all’aria aperta”, “AmbienteEuropa.info”, “Sale e Pepe”, “Italia da Gustare”, “Reporter Gourmet”, “La Freccia”, “Travelglobe.it”, “So Wine So Food” e “La Tavola italiana” arriveranno nel pomeriggio di domani, venerdì 28 maggio e ripartiranno lunedì 31 maggio. Nel corso della prima serata a Termoli sono ospiti del ristorante “Agorà”. Per l’alloggio sono ospiti di Residenza Sveva. La cerimonia conclusiva della manifestazione in programma domenica 30 maggio si svolgerà presso la struttura di Villa Livia.

Il Festival dell’Ospitalità ha come obiettivo la promozione del territorio e degli imprenditori del comparto turistico che vi operano da anni.

Gli agriturismi visitati dal Press-Tour 2021 sono: Angelo D’Uva di Larino, Masseria Grande di Montecilfone, Tenute Di Giulio di Campomarino, Masseria Marina Colonna di Ururi, I Casali di Colle Monte a San Giuliano di Puglia, Essentia Dimora di Larino. Nel corso della “tre giorni” sarà presentato il Tintilia Wine Club con la preparazione di due cocktail da parte di un barman di Rimini che li ha creati ad hoc per la manifestazione. Nell’ambito dell’evento, si svolge il premio Giornalistico “Festival dell’Ospitalità” dedicato ai giornalisti che hanno pubblicato nell’anno 2020 articoli, servizi televisivi o reportage su Termoli e il Molise. Con il concorso dedicato ai ragazzi tra i 14 ed i 25 anni, denominato “Le Giovani Penne” viene premiato un articolo o elaborato dedicato al turismo locale.