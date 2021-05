Investito e ucciso sulla statale 16, domenica l'ultimo saluto al dottor Roberto Festa

SAN SALVO. E' previsto per domenica pomeriggio l'ultimo saluto al dottor Roberto Festa, il pediatra morto martedì pomeriggio sulla Statale 16, mentre si trovava in bici, in seguito ad un incidente (Leggi). Il 69enne tra pochi mesi sarebbe andato in pensione.

I funerali si svolgeranno alle 16.30 presso la chiesa di San Giuseppe a San Salvo. Lo stimato medico lascia la moglie Angela, la sorella Lina, la suocera Rosina, i cognati Giuliano e Antonella, i nipoti Verna, Silvana con Vittorio, Andrea, Nicola e Angela.

Il Sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, ha disposto il lutto cittadino (Leggi) e l'intitolazione dell'ex caserma dei Carabinieri all'apprezzato dottore (Leggi).

Attualmente la salma dell'uomo si trova presso l'obitorio di Chieti dove domani sarà effettuata l'autopsia, poi il corpo sarà restituito alla famiglia per le esequie.