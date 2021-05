Vaccini: Italia spinge su prenotazioni escludendo l’età, ma resta l'incognita Regioni

MOLISE. Sono passate poche ore dall’annuncio relativo alla circolare ministeriale, di prossima uscita, che prevede la possibilità per chiunque di prenotarsi e sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19. Una scelta su cui il Governo sta spingendo molto proprio in vista dell’estate e che abolirebbe, di fatto, lo scoglio relativo all’età: dal 10 giugno, infatti, sarebbe possibile, per chiunque lo desideri, prenotarsi sulla piattaforma regionale e mettersi in coda per la dose di vaccino.

Alla buona notizia, tuttavia, segue un ma: l’organizzazione dei vaccini è una questione complessa in cui entrano in gioco le rispettive regioni e, come ben sappiamo, in Molise si è da poco aperta la possibilità di prenotazione alle fasce di età comprese tra i 59 ed i 50 anni, mentre proseguono le inoculazioni del personale scolastico e dei soggetti fragili.

A questo si aggiunge l’ipotesi (per ora resta tale) avanzata dal presidente della Regione Molise Donato Toma di un ‘vaccine day’ o ‘astra day’: un giorno, presumibilmente la domenica in maniera tale da consentire ai lavoratori la partecipazione, in cui sarà possibile sottoporsi al vaccino Astra Zeneca senza prenotazione. Che sia la volta buona per accelerare la battaglia contro la pandemia?