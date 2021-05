«Entro i prossimi 15 giorni in Molise è previsto l'arrivo di circa 50.000 nuove dosi di vaccino»

CAMPOBASSO. «Entro le prossime due settimane in Molise è previsto l'arrivo di circa 50.000 nuove dosi di vaccino anti-Covid». Lo annuncia il deputato molisano Antonio Federico, del Movimento 5 Stelle.

«Solo nella giornata di ieri sono state consegnate 6.500 dosi di Astrazeneca e 10.500 di Pfizer. Altre 16.000 sono in arrivo per martedì prossimo e 15.000 sono previste per il 9 giugno.

Così il Molise potrà continuare a vaccinarsi ed è certamente una buona notizia.

A inizio settimana la regione aveva utilizzato quasi tutte le dosi ricevute fino a quel momento e rischiava di doversi fermare per mancanza di vaccini disponibili.

Ma già ieri il Commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo, con il quale ho avuto frequenti contatti, mi ha garantito attenzione e supporto per il Molise, tanto è vero che le nuove dosi sono in arrivo.

È fondamentale proseguire la campagna vaccinale al ritmo attuale, perché significherebbe garantire almeno la prima dose a tutti i cittadini molisani entro inizio luglio. In questo modo potremo affrontare l’estate con maggiore serenità e potremo portare conforto e sostegno all’economia regionale.

Non dimentichiamolo mai: il vaccino ha valenza sanitaria, economica e sociale».