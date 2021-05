TERMOLI. Il Distretto SudEst della Fidapa, presieduto da Anna Maria Elvira Musacchio, ha organizzato alle 18, su piattaforma Zoom, un Webinar intitolato “Per una sana alimentazione sì al benessere, no allo spreco“. Il tema che sarà affrontato è in linea con gli obiettivi del movimento di opinione nella promozione di sani stili di vita e rientra nella trattazione del tema nazionale. Un’alimentazione equilibrata è riconosciuta come uno dei fattori determinanti per il buono stato di salute fisico e mentale. Infatti fondate evidenze scientifiche dimostrano che attraverso il cibo possiamo prevenire molte malattie e disturbi.

È necessaria una svolta culturale nella gestione del cibo in quanto lo spreco alimentare è ancora una tendenza della società del benessere molto diffusa e rappresenta uno “schiaffo” alla miseria e alla fame nel mondo, oltre ad avere un forte impatto in termini ambientali. Ne parleremo con Mariangela Aquila, Biologa Nutrizionista e con Graziella Camurati, presso l’Alliance against Hunger and Malnutrition. A Maria Concetta Oliveri, presidente nazionale e a Eufemia Ippolito saranno affidati i saluti. Anna Maria Elvira Musacchio introdurrà e coordinerà i lavori nei quali, al termine delle relazioni, interverranno la Vice Presidente Nazionale Fiammetta Perrone e la Vice Presidente Distrettuale Maria G. Nuccio. La Presidente nazionale Fidapa Maria Concetta Oliveri concluderà l’incontro.