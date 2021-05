Webinar su robotica e coding all'istituto comprensivo Difesa Grande

TERMOLI. Oggi pomeriggio, alle 17.30: un altro appuntamento importante per l’Istituto comprensivo Difesa Grande di Termoli, in cui il dirigente scolastico Luana Occhionero e gli studenti, affiancati dal formatore, Emanuele Marangio e dalla tutor Viviana Sticca, illustreranno l’approccio al coding e alla robotica in un’ottica inclusiva e “a distanza”.

Gli studenti hanno lavorato in modalità remota su un ambizioso progetto che ha visto coinvolte anche le Università di Bologna e Bolzano. L’incontro ha lo scopo di illustrare i vantaggi dell’utilizzo delle Stem all’interno dei processi di apprendimento e di quanto le stesse siano adattabili ad ogni studente e ad ogni differente contesto di apprendimento.