Vaccini e Covid-19 tra gli argomenti delle sedute dell’assise regionale del 1 giugno

CAMPOBASSO. Come concordato in sede di Conferenza Capigruppo, il Presidente Salvatore Micone ha convocato per martedi 1 giugno due distinte sedute, una antimeridiana e l’altra pomeridiana, del Consiglio regionale.

Nella seduta antimeridiana, con inizio alle ore 9:30 l’Assemblea sarà chiamata a valutare i seguenti argomenti all’ordine del giorni;

N. 1 (Rg. n. 1117) 3188/21 del 26/05/2021 Istituto regionale per gli studi storici del Molise "Vincenzo Cuoco" (IRESMO)- Consiglio Direttivo - Elezione di due componenti" Prima iscrizione seduta del 1/06/2021

N. 2 (Rg. n. 1119) 3201/21 del 26/05/2021 Ente provinciale del turismo (EPT) - Collegio dei revisori dei conti. Nomina di un componente. Prima iscrizione seduta del 1/06/2021

N. 3 (Rg. n. 1053) Prot. n.2035 del 06/04/2021 Comune di Bojano. Variante parziale al vivente Piano Regolatore Generale per la riclassificazione urbanistica dei suoli siti in via Molise, località Paduli, censiti in catasto al foglio 30 particelle 679, 680 e 411, di proprietà dei signori Di Biase Domenico e Muccilli Maria Addolorata. (Deliberazione propositiva della Giunta regionale n. 62/2021). Prima iscrizione seduta del 1/06/2021

N. 4 (Rg. n. 529) Prot. n. 6929/19 del 02/10/2019 Interrogazione a risposta orale, a firma del consigliere Greco, ad oggetto "Chiarimenti in merito alle nomine da effettuare presso Enti e/o commissioni e/o altri organi regionali" Prima iscrizione seduta del 15/09/2020

N.5 (Rg. n. 900) Prot. n. 6175/2020 del 29/10/2020 Interrogazione con risposta orale, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Piano di gestione del trasporto pubblico locale utile a svolgere il trasporto per gli alunni delle scuole e dei viaggiatori in sicurezza. Interrogazione all'assessore ai trasporti" - Prima iscrizione seduta

N. 6 (Rg. n. 901) Prot. n. 6221/2020 del 30/10/2020 Interrogazione con risposta orale, a firma del consigliere Fanelli, ad oggetto "Ritardi erogazione fondi avvisi pubblici su azione 3.1.1: sovvenzioni a fondo perduto di piccola entità alle PMI sospese o con grave calo del fatturato e avviso pubblico per concedere agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva. Richiesta di informazioni urgenti al Presidente della Giunta regionale" - Prima iscrizione seduta

N. 7 (Rg. n. 926) Prot. n. 6832/2020 del 24/11/2020 Interrogazione con risposta orale, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Situazione pandemia da Covid-19. Richiesta di chiarimenti al Presidente della Giunta Regionale" - Prima iscrizione seduta

N. 8 (Rg. n. 928) Prot. n. 7038/2020 del 30/11/2020 Interrogazione con risposta orale, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Situazione pandemia da Covid-19. Richiesta di chiarimenti al Presidente della Giunta Regionale" - Prima iscrizione seduta

N. 9 (Rg. n. 954) Prot. n. 128/21 del 08/01/2021 Interrogazione con risposta orale, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Situazione Piano Vaccini Covid-19 in Molise. Richiesta di chiarimenti al Presidente della Giunta Regionale"

N. 10 (Rg. n. 967) Prot. n. 430/21 del 25/01/2021 Interrogazione con risposta orale, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Calcolo indice RT da Covid-19 in Molise e della "Pressione" dei posti letto di terapia intensiva ai fini della classificazione della regione in zona gialla/arancione/rossa. Richiesta di informazioni al Presidente della Giunta Regionale" - Prima iscrizione seduta

N. 11 (Rg. n. 1007) Prot. n. 1304/21 del 03/03/2021 Interrogazione con risposta orale, a firma del consigliere Cefaratti, ad oggetto "Chiarimenti sulla contrattualizzazione di personale a supporto della medicina territoriale per Covid-19" - Prima iscrizione seduta del 2/03/2021

N. 12 (Rg. n. 1017) Prot. n. 1470/21 del 10/03/2021 Interrogazione con risposta orale, a firma del consigliere Cefaratti, ad oggetto "Chiarimenti sull'attuazione del Protocollo sanitario relativo alle cure domicialiare da parte dei medici medicina generale e delle Usca" Prima iscrizione seduta del 9/03/2021 N.

13 (Rg. n. 1026) Prot. n. 1509/21 del 10/03/2021 Interrogazione con risposta orale, a firma del consigliere Calenda, ad oggetto "Somministrazione vaccino antiCovid-19 ai tirocinanti del corso TFA Sostegno V ciclo dell'Università degli Studi del Molise." Prima iscrizione seduta del 2/03/2021

N. 14 (Rg. n. 1028) Prot. n. 1587/21 del 15/03/2021 Interrogazione con risposta orale, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Situazione Piano Vaccini Covid-19 in Molise. Richiesta di chiarimenti al Presidente della Giunta Regionale" - Prima iscrizione seduta

N. 15 (Rg. n. 1033) Prot. n. 1661/21 del 17/03/2021 Interrogazione con risposta orale, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Centralino e sportelli - disservizi. Richiesta di chiarimenti al Presidente della Giunta Regionale" - Prima iscrizione seduta

N. 16 (Rg. n. 1059) Prot. n. 2164/21 del 12/04/2021 Interrogazione con risposta orale, a firma del consigliere Cefaratti, ad oggetto "Progetti di utilità diffusa" - Prima iscrizione seduta

N. 17 (Rg. n. 1063) Prot. n. 2383/21 del 19/04/2021 Interrogazione con risposta orale, a firma del consigliere Fanelli, ad oggetto << Valorizzazione turistica dell'area di Montenero di Bisaccia - Progetto detto "South Beach" - D.G.R. n. 67 del 29-03-2021. Chiarimenti al Presidente della Giunta Regionale >> - Prima iscrizione seduta

N. 18 (Rg. n. 1004) Prot. n. 1216/21 del 26/02/2021 Mozione, a firma dei consiglieri Primiani, De Chirico e Greco, ad oggetto "Eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso a far data dal 16.08.2018" Prima iscrizione seduta del 18/05/2021

N. 19 (Rg. n. 1012) Prot. n. 1288/21 del 02/03/2021 Mozione, a firma del consigliere Romagnuolo, ad oggetto "Polo logistico da 800 posti di lavoro al Cosib di Termoli" Prima iscrizione seduta del 18/05/2021

N.20 (Rg. n. 1013) Prot. n. 1291/21 del 02/03/2021 Mozione, a firma dei consiglieri Romagnuolo e Iorio, ad oggetto "Trasferimento di competenza e gestione dell'impianto sperimentale d'acquacoltura e delle attività progettuali ad esso collegate, dal Centro Ecosistemi Marini e Pesca IZSAM - Termoli al reparto Allevamenti e Sperimentazione IZSAM-Teramo" Prima iscrizione seduta del 18/05/2021

N. 21 (Rg. n. 1019) Prot. n. 1473/21 del 10/03/2021 Mozione, a firma dei consiglieri Greco, Fontana, Primiani, Nola e De Chirico, ad oggetto "Immediata sostituzione organi direttivi dell'Asrem" Prima iscrizione seduta del 18/05/2021

N. 22 Rg. n. 1021) Prot. n. 1475/21 del 10/03/2021. Mozione, a firma dei consiglieri Greco, De Chirico, Fontana, Nola e Manzo, ad oggetto << Attivazione centro somministrazione vaccinale ospedale "Caracciolo" di Agnone >> Prima iscrizione seduta del 18/05/2021

N. 23 (Rg. n. 1022) Prot. n. 1476/21 del 10/03/2021 Mozione, a firma del consigliere Romagnuolo ad oggetto "Somministrazione vaccino anti covid al personale scolastico" Prima iscrizione seduta del 18/05/2021 N. 24 (Rg. n. 1029) Prot. n. 1558/21 del 12/03/2021 Mozione, a firma dei consiglieri Primiani, Greco e Nola, ad oggetto "Esenzione temporanea del pagamento ticket per le prestazioni ambulatoriali legate al Covid -19" Prima iscrizione seduta del 18/05/2021

N. 25 (Rg. n. 1038) Prot. n. 1695/21 del 18/03/2021 Mozione, a firma del consigliere Cefaratti, ad oggetto "Riduzione degli spazi e conseguentemente delle prestazioni del Centro di Malattie Rare e Croniche (Centro Regionale Fibrosi Cistica) dell'Età Evolutiva dell'Ospedale Cardarelli di Campobasso - Richiesta individuazione nuovi spazi" Prima iscrizione seduta del 18/05/2021

N. 26 (Rg. n. 1047) Prot. n. 1953/21 del 31/03/2021 Mozione, a firma dei consiglieri Greco e De Chirico, ad oggetto "Somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 presso l'IRCCS Neuromed" Prima iscrizione seduta del 18/05/2021

N. 27 (Rg. n. 1046) Prot. n. 1969/21 del 01/04/2021 Mozione, a firma dei consiglieri Romagnuolo e Iorio, ad oggetto "Riduzione del 20% degli stipendi mensili dei consiglieri regionali del Molise" Prima iscrizione seduta del 18/05/2021

N. 28 (Rg. n. 1057) Prot. n. 2123/21 del 09/04/2021 Mozione, a firma del consigliere Romagnuolo, ad oggetto "Parchi eolici a Portocannone e Campomarino, tutela del nostro territorio e approvazione del piano energetico regionale. Prima iscrizione seduta del 18/05/2021

N. 29 (Rg. n. 1058) Prot. n. 2145/21 del 11/04/2021 Mozione, a firma del consigliere Romagnuolo, ad oggetto "Riduzione del 20% della tassa automobilistica regionale per l'anno 2021" Prima iscrizione seduta del 18/05/2021

N 30 (Rg. n. 1061) Prot. n. 2302/21 del 14/04/2021 Mozione, a firma del consigliere Romagnuolo, ad oggetto << Biglietti gratuiti al personale delle Forze dell'Ordine e Forze Armate sui mezzi pubblici. Convenzione Regione Molise e Trenitalia. App 'Board Support' >> Prima iscrizione seduta del 18/05/2021

N.31 (Rg. n. 1062 Prot. n. 2319/21 Del 15/04/2021 Mozione, a firma dei consiglieri Primiani, Greco, De Chirico e Nola, ad oggetto "Regolamento per la disciplina e coordinamento delle guardie giurate volontarie" Prima iscrizione seduta del 18/05/2021

N. 32 (Rg. n. 1079) Prot. n. 2426/21 del 20/04/2021 Mozione, a firma del consigliere Romagnuolo, ad oggetto "Sospensione ricoveri presso l'Ospedale Cardarelli di Campobasso e l'Ospedale San Timoteo di Termoli" -Prima iscrizione seduta del 28/04/2021

N. 33 (Rg. n. 1100) Prot. n.2732/21 del 04/05/2021 Mozione, a firma del consigliere Romagnuolo ad oggetto "Potenziamento di screening oncologici, oncoematologici e prevenzione patologie" Prima iscrizione

N. 34 (Rg. n. 1102) Prot. n.2851/21 del 10/05/2021 Mozione, a firma dei consiglieri Greco e Nola, ad oggetto "Nucleo di valutazione delle attività dirigenziali della Regione Molise" Prima iscrizione

N. 35) (Rg. n. 1110) Prot. n.3046/21 d el 19/05/2021 Mozione, a firma dei consiglieri Greco, Primiani, Fanelli, De Chirico, Nola, Fontana e Facciolla, ad oggetto "Delibera n. 114 del 3 Maggio 2021 - Richiesta di revoca" Prima iscrizione Argomenti iscritti ai sensi dell’articolo 42 dello Statuto, in attesa dell’ espressione delle Commissioni consiliari permanenti, assegnatarie dell’esame

N. 36 (Rg. n. 469) Prot. n. 679 del 29/01/2020 Proposta di legge n° 79, di iniziativa della Giunta Regionale, ad oggetto "PDL N. 79 La disciplina delle attività commerciali". [Richiesta prot. n. 9259/2019 dell'11 dicembre 2019] Ex art. 42 Prima iscrizione seduta del 04/02/2020

N. 37 (Rg. n. 470) Prot. n. 679 del 29/01/2020 Proposta di legge n° 80, di iniziativa della Giunta Regionale, ad oggetto "PDL N. 80 La disciplina regionale delle attività artigianali". [Richiesta prot. n. 9259/2019 dell'11 dicembre 2019] Ex art. 42 Prima iscrizione seduta del 04/02/2020

N. 38 (Rg. n. 533) Prot. n. 679 del 29/01/2020 Proposta di legge n° 91, di iniziativa dei Consiglieri Di Lucente, Micone, ad oggetto "Disciplina della professione di Guida alpina - Maestro di alpinismo, di aspirante guida e di accompagnamento in media montagna". Ex art. 42 Prima iscrizione seduta del 04/02/2020

N. 39 (Rg. n. 560) Proposta di legge n° 94, di iniziativa del Consigliere Fanelli, ad oggetto "Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)". Ex art. 42 Prima iscrizione seduta del 17/03/2020

N. 40 (Rg. n. 185) Proposta di legge n. 30, di iniziativa del consigliere Fanelli, ad oggetto "Riduzione delle indennità dei consiglieri regionali e destinazione dei risparmi per politiche a sostegno dei negozi nei piccoli Comuni". Ex art. 42 Prima iscrizione seduta del 17/03/2020

N. 41 (Rg. n. 548) Proposta di legge n° 89, di iniziativa dei Consiglieri Fanelli, Facciolla, ad oggetto ""Disciplina delle Cooperative di Comunità e azioni regionali a sostegno"". Ex art. 42 Prima iscrizione seduta del 17/03/2020

N. 42 (Rg. n. 508) Proposta di legge n° 85, di iniziativa dei Consiglieri Fanelli, Facciolla, ad oggetto ""Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche del lavoro nella regione."". Ex art. 42 Prima iscrizione seduta del 17/03/2020

N. 43 (Rg. n. 513) Proposta di legge n° 83, di iniziativa dei Consiglieri fanelli, facciolla, ad oggetto "disposizioni per la valorizzazione e tutela ambientale dei laghi del Molise". Ex art. 42 Prima iscrizione seduta del 17/03/2020

N. 44 (Rg. n. 551) Proposta di legge n° 98, di iniziativa dei Consiglieri Matteo, Di Lucente, ad oggetto "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo.". [Richiesta prot. n. 1807/2020 DEL 3 MARZO 2020] Ex art. 42 Prima iscrizione seduta del 17/03/2020

N. 45 (Rg. n. 562) Proposta di legge n° 100, di iniziativa dei Consiglieri Fanelli, Facciolla, Manzo, Di Lucente, A. Romagnuolo, Micone, Primiani, ad oggetto "Tutela, conservazione e valorizzazione della diversità vegetale del territorio molisano.". [Richiesta prot. n. 2899/2020 del 04 maggio 2020] Ex art. 42 Prima iscrizione seduta del 06/04/2021

N. 46 (Rg. n. 122) Prot. n. 669 del 28/01/2019 Proposta di legge n° 15, di iniziativa dei Consiglieri Scarabeo, Matteo, Cefaratti, Pallante, N. E. Romagnuolo, D'egidio, A. Romagnuolo, Tedeschi, Calenda, Micone, ad oggetto "Test antidroga casuali e periodici per i consiglieri e assessori della Regione Molise.". Ex art. 42 Prima iscrizione seduta del 08/02/2019

N. 47 (Rg. n. 852) Proposta di legge n° 123, di iniziativa dei Consiglieri Iorio, Calenda, A. Romagnuolo, ad oggetto ""Organizzazione della rete ospedaliera e di emergenza - Linee guida"". Ex art. 42 Prima iscrizione seduta del 06/04/2021

Nella seduta pomeridiana, invece, con inizio alle ore 15:30, l’Assise si occuperà:

N. 1 (Rg. n. 1113) Prot. n. 3096/21 del 20/05/2021 Richiesta di convocazione di Consiglio monotematico, a firma dei consiglieri Greco, Fanelli, Facciolla, Manzo, Primiani, De Chirico, Fontana e Nola, per discutere sulla situazione degli incarichi professionali del personale sanitario inquadrato in emergenza Covid 19. [partecipata ai componenti l'Assemblea con prot. n. 3139/21 del 24 maggio 2021] Prima iscrizione

N. 2 (Rg. n. 1114) Prot. n. 3096/21 del 20/05/2021 Mozione, a firma dei consiglieri Greco, Fanelli, Facciolla, Manzo, Primiani, De Chirico, Fontana e Nola, ad oggetto "Proroga degli incarichi professionali del personale sanitario inquadrato in emergenza Covid 19 - Provvedimenti". Prima iscrizione.