Trasporti, Tartaglione (Fi): “Bene ok raddoppio Termoli-Lesina su ferrovia Adriatica”

ROMA. "Nei giorni scorsi il Ministero della Transizione Ecologica ha finalmente ratificato e trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il via libera al progetto definitivo di raddoppio del binario unico della linea ferroviaria Adriatica Bologna-Lecce, nel tratto Termoli-Lesina. Una notizia attesa e per la quale abbiamo interessato la Ministra del Sud Mara Carfagna che se n'è subito occupata. Ora l'iter autorizzativo potrà procedere speditamente e consentire la eliminazione della strozzatura ferroviaria sulla linea adriatica". Così, in una nota congiunta, i deputati di Forza Italia Mauro D'Attis e Annaelsa Tartaglione, rispettivamente coordinatori regionali del movimento azzurro in Puglia e Molise.