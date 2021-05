ROMA. Sono stati processati nelle ultime 24 ore 249.911 tamponi per l'emergenza Covid in Italia e di questi 3.738 sono risultati positivi. I decessi ammontano a 126, mentre i pazienti guariti sono stati 10.534. I positivi attuali sempre in discesa, ora sono 246.270. Se il trendo sarà confermato, entro la prima domenica di giugno potremo scendere sotto i 200mila.