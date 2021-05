Gal Molise Rurale: 13 provvedimenti di concessione per start-up e imprese esistenti

CAMPOBASSO. Il GAL Molise Rurale ha sottoscritto 11 provvedimenti di concessione a valere sugli Avvisi "1.A.1-Azione B" per Interventi legati all’avviamento di start-up, microimprese e delle piccole e medie imprese per attività̀ extra-agricole innovative e a servizio concreto della Strategia e 2 provvedimenti sull’"1.A.2 Azione A2" per investimenti funzionali al miglioramento ed allo sviluppo di attività extra agricole.

Sono stati concessi contributi per oltre € 350.000, finalizzati allo sviluppo economico del territorio, al rafforzamento delle economie rurali, alla valorizzazione delle conoscenze e delle produzioni locali e alla creazione di nuove imprese. Le iniziative finanziate potranno contribuire a migliorare la qualità della vita delle comunità locali ed in particolare a rivitalizzare il mercato del lavoro nelle aree rurali per i giovani, le donne e i disoccupati, soprattutto in questo momento storico.

I progetti proposti sono stati messi in campo da giovani che, con attaccamento al proprio territorio, visione e competenza hanno presentato idee dal carattere fortemente innovativo: dalla trasformazione di un vecchio frantoio in museo della civiltà contadina ed info point, all’utilizzo di tecnologie digitali 3D per servizi di comunicazione e marketing territoriale rivolti ad aziende ed enti pubblici, passando per attività di incoming turistico e messa in rete degli operatori e altro.

Il Piano di Sviluppo Locale del GAL entra dunque in piena fase attuativa per contribuire a rafforzare il tessuto socio-economico locale e a superare le difficoltà che si sono create in questo ultimo anno segnato dal Covid 19, incentivando la nascita di nuovi modelli aziendali capaci di operare a cavallo tra tradizione e innovazione e secondo un approccio maggiormente orientato alla sostenibilità e consapevole delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie.