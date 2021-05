Nola (5S) su Serafini: «Costretto a dimettersi, Toma e Florenzano aprano occhi»

CAMPOBASSO. Riceviamo e pubblichiamo la nota del portavoce del MoVimento Cinque Stelle in Consiglio Regionale Vittorio Nola: «Il dottor Gianni Serafini, da poco nominato responsabile del Distretto sanitario di Termoli e Larino, si è dimesso. E le sue dimissioni arrivano come un fulmine nelle tenebre della nostra sanità pubblica.

Già, perché Serafini è un bravo professionista, una figura chiave del sistema sanitario regionale, che sa bene in quale misura il Covid abbia aggravato la situazione del Molise.

A Termoli, prima gli hanno ridimensionato il reparto di Otorinolarongoiatra, poi gli hanno dato la direzione pro tempore dell’ospedale San Timoteo, come possibile contentino.

Il dottore, però, ha avuto subito contezza della “lunga mano” della politica regionale sulla sanità. Una “lunga mano” in sostanza quasi mai costruttiva per i servizi al cittadino, ma quasi sempre foriera di banali interventi di facciata.

Le sue dimissioni sono quindi solo l’ultimo emblema dello scatafascio sanitario in Molise. E segnano il paradosso di una regione in cui manca il personale, non ci sono ortopedici, e ad esempio in un centro importante come Larino non c'è più un Pronto soccorso.

Con l’estate alle porte viene quindi da domandarsi: come si pensa di affrontare il grande afflusso turistico in basso Molise senza personale? Le prenotazioni sono in corso e non si può far finta di nulla, chiudendo gli occhi e sperando che non accada nulla. Regione e Asrem non devono permettersi di far correre questo rischio al Molise.

Ora, quindi, mi aspetto un intervento urgente dalla Commissaria alla Sanità Flori Degrassi, affinché sia pianificato con Asrem e Regione un piano straordinario per le assunzioni di medici specialisti sia a Termoli che a Larino dove, al più presto, va riattivato un punto di primo intervento che supporti il Pronto soccorso del San Timoteo.

Nei giorni scorsi Toma e Florenzano non hanno perso occasione di tagliare nastri per giunta con mesi e mesi di ritardo. Ora che invece ci sarebbe da attivarsi per tutelare il basso Molise alle porte dell’estate, non muovono un dito. Che si diano da fare ora, senza perdere altro tempo».